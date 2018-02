Hochzeitsmesse am Wochenende

Konditoren, Modehäuser, Fotografen und Tontechniker an einem Ort

Mittwoch, 14. Februar 2018

vp. Hermannstadt – Die achte Auflage der Hochzeitsmesse „Sibiu Wedding Days“ findet am Wochenende in der Hermannstädter Redal Expo statt. Über 85 Fachfirmen und Dienstleister sowie Produzenten im Bereich bieten bei dieser Gelegenheit ihre Dienste an. Die Interessenten, welche für die bevorstehende Saison Hochzeiten planen oder bereits organisieren, werden sich mit bekannten Hochzeitsplanern austauschen können und an einem Standort Hochzeitskleider und Anzüge, Blumen, Dekorationen, den passenden Ort für das große Ereignis, Make-Up-Künstler und Haar-Stylisten aber auch Fotografen und Tontechniker vorfinden.



Abgesehen von der Organisation einer All-Inclusive-Hochzeit haben die Besucher die Gelegenheit, anlässlich der im Rahmen der Messe organisierten Tombola ein Hochzeitskleid, einen Schleier, eine After-Wedding-Foto-Session oder gar den für das Ereignis notwendigen Champagner zu gewinnen. An der Tombola können sich alle Besucher mithilfe eines Teilnahmescheines beteiligen, der am Eingang gemeinsam mit der Eintrittskarte ausgegeben wird. Die Ziehung erfolgt am Sonntag ab 17 Uhr.

Weitere Informationen sind bei der Internetadresse www.sibiuwedding.ro oder auf der Facebook-Seite Târgul de Nunţi Sibiu erhältlich.