Honterusschüler mit guten Ergebnissen

Auf Kreisebene bestehen 74,2 Prozent die Abschlussprüfung

Von: Ralf Sudrigian



Donnerstag, 21. Juni 2018

Kronstadt – Laut vorläufigen Ergebnissen (vor Bearbeitung eventueller Beanstandungen) haben im Kreis Kronstadt/Braşov 74,2 Prozent der Achtklässler eine Durchschnittsnote von mindestens 5 bei der Abschlussprüfung erhalten. Somit haben sie diese Prüfung bestanden. Der Kreis Kronstadt belegt landesweit Platz 13 und liegt knapp über dem Landesdurchschnitt der Bestehensquote (73,5 Prozent).

Im Kreis Kronstadt hatten sich zur Prüfung 3751 Absolventen der achten Klasse eingeschrieben. 90 von ihnen stellten sich dann doch nicht der Prüfung.

Die besten Ergebnisse und zwar eine 100-prozentige Bestehensquote konnten sechs Kronstädter Kollegs vorweisen, wobei allerdings berücksichtigt werden muss, dass da wenige Schüler die Klassen V-VIII besuchen. Beim Şaguna-Kolleg konnten fünf Schüler eine perfekte Prüfung ablegen, die ihnen die Durchschnittsnote 10 ermöglichte. Das Honteruslyzeum meldet eine Bestehensquote von 96 Prozent, die als sehr gut eingestuft werden kann.

Auf Kreisebene erzielten die meisten Schüler eine Durchschnittsnote zwischen 7.00 und 7.99. Sehr schwache Ergebnisse gab es beim Technologischen Kolleg „Victor Jinga“, wo von 31 an der Prüfung beteiligten Schülern keiner eine Durchschnittsnote über 5 erzielen konnte. Dasselbe enttäuschende Ergebnis gab es bei der Allgemeinschule 5 in Gârcin (Săcele), wo von den 13 zur Prüfung eingeschriebenen Schülern keiner eine Durchschnittsnote von 5 erreichen konnte. Schwache Ergebnisse wurden auch in Tărlungeni und Zizin verzeichnet, wo es Schüler gab, die praktisch leere Blätter vorlegten, so dass ihre Durchschnittsnoten unter 2 lagen.

Die Endergebnisse werden vom Kronstädter Kreisschulamt am 23. Juni bekanntgegeben.

Bekanntlich fällt die Durchschnittsnote der Abschlussprüfung zu 80 Prozent ins Gewicht bei der Berechnung der Note, nach der die Absolventen der achten Klasse sich in ein Lyzeum ihrer Wahl einschreiben können. Die übrigen 20 Prozent stellt die mehrjährige Jahresdurchschnittsnote (Klassen V-VIII) dar.