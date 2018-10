HoT: spot Iosefin!

Von: Andreea Oance



Freitag, 12. Oktober 2018

Innerhalb von „HoT: spot Iosefin“ können Teilnehmer erneut Postkarten kostenlos in alle Welt verschicken.

Temeswar – Das Projekt zur Förderung des Erbes von Temeswar/Timișoara „Heritage of Timișoara“ (abkürzt: HoT) wird in diesem Herbst unter dem Motto „HoT: spot Iosefin“ fortgesetzt. Diesmal rückt die Josefstadt/Iosefin in den Vordergrund. Am Samstag und Sonntag, dem 20. und 21. Oktober, finden somit zahlreiche Kulturevents in diesem Stadtviertel statt: Kunstinstallationen werden gezeigt, die Geschichte der Bauten bekannt gemacht, Fotografiewerkstätten, Konzerte und Stadtviertelführungen organisiert.

„Heritage of Timișoara – Iosefin“ wird in der Zeitspanne Juni-Dezember 2018 durchgeführt. Wie bei der Pilotauflage des Projekts, im Vorjahr in der Fabrikstadt/Fabric, hat sich in der Zwischenzeit eine Gruppe junger Leute Geschichten angehört und sich auf Recherchetour durchs Stadtviertel begeben, um die Josefstadt besser kennenzulernen.

Hinter diesem Projekt steckt der Temeswarer Verein „Prin Banat“ („Durch´s Banat“), der bereits seit mehreren Jahren kreuz und quer durch die Region reist und anschließend interessante Orte vorstellt und auf Banater Ortschaften und Sehenswürdigkeiten aufmerksam und neugierig machen will. Damit sollen implizite Touristen aus aller Welt ermutigt werden, das Banat zu erkunden, es soll aber auch einheimische Banater dazu bewegen, die Region für sich neu zu entdecken.

Innerhalb von „HoT: spot Iosefin“ können Teilnehmer erneut Postkarten kostenlos in alle Welt verschicken. Neun Temeswarer Künstler haben auch diesmal ihre Lieblingsorte durch interessante Abbildungen vorgestellt. Diese wurden in Postkarten umgewandelt.

Das gesamte Programm der Veranstaltungsreihe am 20. und 21. Oktober wird demnächst auf der Webseite des Projekts heritageoftimisoara.ro und auf der Facebookseite facebook.com/heritageoftimisoara veröffentlicht. Die Teilnahme ist zu allen Veranstaltungen frei.