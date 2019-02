Humanitärer Aufruf

Dienstag, 05. Februar 2019

Der Ehrenvorsitzende des Demokratischen Forums Kreis Salasch/Sălaj , Ladislaus Kelemen, wendet sich mit einem Aufruf an alle Leser der ADZ, die die Möglichkeit haben, Arnold Schlachter, dem Vorstandsmitglied/Medienreferent des DFD Kreis Salasch zu helfen. Arnold Schlachter wurde mit aggressivem Krebstumor in Stimmbändern, im Kehlkopf, im Rachen und in der Speiseröhre diagnostiziert. Er braucht eine Wiederherstellungsoperation. Vor zwei Wochen wurde er bereits zum ersten Mal operiert. Das war der erste Schritt für die Rettung seines Lebens. Die Operation ist sehr kostenaufwendig. Deswegen bittet das Kreisforum Salasch/Salaj alle Menschen, die helfen können, um eine finanzielle Unterstützung für die Operation von Arnold Schlachter.



Seine Kontonummer ist: IBAN Cont , Lei: RO35 RZBR 0000 0600 1319 0890, RAIFEISEN BANK ZALAU

IBAN Cont, Euro: RO90 RZBR 0000 0600 1892 0272, COD SWIFT: RZBRROBU.

Spenden kann man auch durch PayPal: ancaveronicaschlachter@gmail.com

Für mehr Informationen kann man sich an den Vorsitzenden des DFD Kreis Salasch wenden: Cristian Bora, Tel: 0729141280,

E-Mail: alexandru.bora@cesarritzcolleges.edu