Ideen und Beschwerden an die Stadtverwaltung via App

Von: Andreea Oance



Samstag, 30. Juni 2018

Temeswar – Beschwerden melden, nützliche Informationen erhalten, Daten über die Wettervorhersage vor Ort und den Wechselkurs abrufen, Formulare ausfüllen und bei Umfragen mitmachen sowie die Kommunalratssitzungen live verfolgen – das alles kann man nun via „Primăria Timişoara“, die neueste App des Temeswarer Bürgermeisteramts, tun.

Die neue Smartphone-Anwendung soll Bürgern die Beziehung zum Temeswarer Bürgermeisteramt erleichtern, die Kontaktaufnahme zu den richtigen Ansprechpartnern aus der Institution ermöglichen und sie auch immer auf dem Laufenden über die neuesten Ereignisse in Temeswar halten.

Verschiedene Anliegen aus der Stadt wie unter anderen die problematische Straßenbeleuchtung, schmutzige Grünanlagen und Spielplätze, illegale Müllhalden und Vandalismus in den jeweiligen Stadtvierteln sowie Probleme aus dem Verkehr – das alles und viel mehr können Bürger mit dem Bürgermeisteramt teilen. Ideen und Beschwerden kann man nun ganz schnell und unkompliziert weiterleiten.

„Primăria Timişoara“ ist seit Dienstag, dem 26. Juni, erhältlich. Erstellt wurde diese gratis von der Temeswarer IT-Firma Expertissa, die gleiche Firma, die sich um die Verwaltung der Webseite des Bürgermeisteramts und die Instandhaltung der Rechner im Temeswarer Rathaus kümmert. Der Leiter der IT-Firma, Marius Niste, kündigte bei der Vorstellung der neuen Anwendung an, dass die Firma derzeit auch an weiteren Optionen für die Anwendung arbeitet. In Zusammenarbeit mit der Temeswarer Steuerdirektion soll man demnächst Steuern und Gebühren direkt von der Smartphone-App begleichen können, sowie eine App für ein wirksames Verkehrsmanagement, sowohl für Autofahrer als auch für Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel, erstellen.



Die App kann man für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store kostenlos herunterladen.