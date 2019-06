Ideenwettbewerb abgeschlossen

Nur eine Firma an Umgestaltung des Wasserturms interessiert

Von: Andreea Oance



Freitag, 14. Juni 2019

Über die Umgestaltung des Wasserturms in der Josefstadt wird seit Jahren diskutiert. Momentan steht die Konstruktion ungenutzt da. Foto: Zoltán Pázmány

Temeswar – Eine einzige Firma hat ihre Absicht zur Erstellung eines Projekts für die Umgestaltung des Josefstädter Wasserturms bekundet und die Unterlagen dafür innerhalb des Ideenwettbewerbs des Temeswarer Bürgermeisteramts eingereicht. Dies geschieht nach mehreren gescheiterten Versuchen, ein Unternehmen zu finden, welches das technische Projekt für die Neueinrichtung erstellen soll. Es steht immer noch nicht fest, ob diese Firma auch den Ideenwettbewerb gewinnen wird. Derzeit wird das Angebot begutachtet.



Die Frist für die Einreichung der Anträge und Dokumentation ist vor Kurzem abgelaufen. Eine einzige Firma hat sich in dieser Zeit an dem Projekt interessiert gezeigt. Seit mehreren Jahren wird über die Umfunktionierung des Wasserturmes in der Josefstadt/Iosefin gesprochen. Die Umgestaltung des Wasserturms in der Gheorghe-Bari]iu-Straße war auch im Unterlagenheft für die Kandidatur der Stadt als Europäische Kulturhauptstadt 2021 wiederzufinden. Das Temeswarer Bürgermeisteramt kündigte bereits 2016 an, rund 200.000 Euro für die Umgestaltung des Turms aus dem Haushalt der Stadt bereitzustellen.



Die Vertreter des Bürgermeisteramts leiteten im Februar dieses Jahres einen Ideenwettbewerb in die Wege. Die Projekte sollten von einer Jury, gebildet aus Sorin Ciurariu, Chefarchitekt der Stadt, sowie anderen Architekten, Fachleuten und Vertretern des Bürgermeisteramtes, bewertet und die besten Ideen ausgezeichnet werden. Der Gewinner des Ideenwettbewerbs sollte 112.000 Lei (umgerechnete 28.000 Euro) samt Mehrwertsteuer, die Firma, die den zweiten Platz belegen würde, sollte 23.350 Lei und der dritte Platz knapp über 14.000 Lei bekommen.

Der Wasserturm in der Bariţiu-Straße wurde in den Jahren 1912-1914 erbaut und beherbergte eine Wasseraufbereitungsanlage. Seit den 1940er Jahren wird der Josefstädter Wasserturm nicht mehr genutzt und steht verlassen da. Bereits seit mehreren Jahren ist die Umgestaltung des Turms ein Diskussionsthema.