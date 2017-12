Identitätskarten erneuern!

Bürgermeisteramt erwartet 8000 Hermannstädter

Von: Vlad Popa



Freitag, 15. Dezember 2017

Hermannstadt – Knapp 8000 Bürger, welche über abgelaufene Identitätskarten verfügen und die Beantragung eines neuen Personalausweises bis dato unterlassen haben, oder welche das 14. Lebensjahr erreicht haben und noch über keine eigene Identitätskarte verfügen, erscheinen zurzeit in den Evidenzen des Bürgermeisteramtes Hermannstadt/Sibiu. Von dieser Gesamtsumme sind über 6300 Identitätskarten in den Vorjahren abgelaufen und knapp 1700 haben heuer ihre Gültigkeit verloren.



Die Stadtverwaltung erinnert, dass nicht nur die Bürger der Stadt Hermannstadt sondern auch jene in den dazu gehörenden Gemeinden Großau/Cristian, Gura Râului, Marpod, Poplaca, Răşinari, Rothberg/Roşia, Schellenberg/Şelimbăr, Großscheuern/Şura Mare und Burgberg/Vurpăr gesetzlich verpflichtet sind, ihre erste Identitätskarte mit 14 Jahren zu beantragen und diese nach Ablauf ihrer Gültigkeit, bei Änderung des Hauptwohnsitzes oder des Familienstandes sowie bei ihrem Verlust, Diebstahl oder Beschädigung erneuern zu lassen. Auch muss auf der Karte ein eventueller Nebenwohnsitz angegeben werden.



Die für jeden der obigen Fälle notwendigen Vordrucke sind bei den Schaltern des Einwohnermeldeamtes in der Schewisgasse/Bulevardul Victoriei 1-3 erhältlich, in der Unterführung des Dumbrava-Kaufhauses ausgeschildert und bei der Internetadresse www.sibiu.ro herunterzuladen. Die Bürger sind verpflichtet, 15 Tage vor Ablauf ihrer Identitätskarten bei den Schaltern des Einwohnermeldeamtes vorstellig zu werden oder gleich nach ihrem 14. Geburtstag, um eine neue zu beantragen. Die Nichtbeachtung dieser Pflichten kann mit Strafen zwischen 40 und 80 Lei geahndet werden.



Bis November 2017 stellte das Einwohnermeldeamt der Stadt Hermannstadt rund 15.500 Identitätskarten aus und trug knapp 3000 Nebensitze in seine Evidenzen und auf bestehenden Karten ein.