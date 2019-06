Illegale Müllablagerungen von... Entsorgungsunternehmen

Mittwoch, 26. Juni 2019

Kronstadt – Das Kronstädter Bürgermeisteramt hat die Kontrolle über die Müllentsorgung im Stadtgebiet immer noch nicht zufriedenstellend in den Griff bekommen. Die beiden damit unter Vertrag stehenden Unternehmen Comprest und Brai-Cata müssten öfters kontrolliert werden, wie sie dieser Aufgabe nachkommen, besonders jetzt bei den hohen Temperaturen, die in der Stadt verzeichnet werden.



Die Müllplattformen- und Container müssten öfters gereinigt und desinfiziert werden. Doch statt dessen, wie kürzlich der Verein für Urbane Sicherheit und Vermittlung (APUM) feststellte, lagert die Firma Brai-Cata, die für die halbe Stadt bezüglich der Müllentsorgung zuständig ist, den Müll auf dem Gelände des eigenen Unternehmens, da sie bei Fin-Eco, der Firma, die die Müllablagerungsstelle der Stadt verwaltet, rund 400.000 Lei Schulden zu verzeichnen hat. Fin-Eco hat Brai-Cata den Transport des Mülls auf die städtische Müllagerung bis zum Abzahlen der Schulden untersagt. Bewohner aus dem Umfeld der illegalen Müllstelle, die sich etwa 200 m von dem Craiter-Viertel und der Straße zum Fernheizkraftwerk befindet, haben bei der Umweltgarde wegen des sich verbreitenden Geruchs reklamiert, bis nun die Quelle ausfindig gemacht wurde.



Ähnlich ist die Lage auch bei der Müllablagerungsstelle des Bürgermeisteramtes von Tartlau/Prejmer, die sich am Weg zur Ortschaft Cărpiniş befindet. Auch in diesem Fall wird argumentiert, es sei eine vorübergehende Maßnahme, da der Müll da getrennt, entsorgt und abtransportiert wird. Laut dem Leiter der Kronstädter Umweltgarde Mircea Paraschiv wurden beide Unternehmen im Frühjahr bestraft. Nun sollen weitere Maßnahmen gegen diese getroffen werden.