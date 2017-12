Imperial Christmas Gala 2017

Von: Diana Guriţă



Mittwoch, 20. Dezember 2017

Bukarest – Am Samstag, den 23. Dezember, um 20 Uhr, wird das virtuose Wiener Orchester auf der Bühne der Sala Palatului in Bukarest wieder zu hören sein. Das Konzertprogramm enthält Werke von Johann Strauss, Johann and Joseph Strauss, Emmerich Kalman, Franz Lehar, Carl Michael Ziehrer und Viktor Herbert. Die bezauberndsten Walzer, die im Laufe der Jahrhunderte im Schloss Schönbrunn in Wien ertönten, werden von den 25 Musikern der Schönbrunn Palace Orchestra Vienna, unter der Ägide von Imperial Christmas Gala 2017, dargeboten. Sopranistin wird Simona Eisinger, Bariton Phillipe Spiegel und Dirigent Vinicio Kattah sein.