„IMPULS: Temeswar in (Wieder)Aufbau“

Von: Andreea Oance



Dienstag, 09. Juli 2019

Temeswar - Der Kulturhauptstadtverein „Temeswar 2021“ bereitet in Zusammenarbeit mit dem Französischen Institut von Temeswar/Timişoara eine Eventreihe mit Theater- und Tanzaufführungen vor. Alles passiert zum Anlass der Rumänien-Frankreich-Saison. Die Veranstaltungsreihe „IMPULS: Timişoara în (Re)Construc]ie“ („IMPULS: Temeswar in (Wieder)Aufbau“) wird zwischen dem 10. und 14. Juli ausgetragen.



Opern-, Freiheits- und Sankt-Georgsplatz in der Innenstadt von Temeswar werden zu diesem Anlass zu Bühnen für interessante Aufführungen mit Tanz, Jonglieren und experimentellem Theater. „Unsere Stadt verändert sich und baut sich wieder auf. Genauso wie die Stadt, verändern sich auch Menschen und Mentalitäten. Das gewählte Thema der Veranstaltung ist ein aktuelles Thema, da sich die Stadt im ständigen Wandel befindet. Und mit der Stadt verwandeln wir uns selber geistig und seelisch“, heißt es seitens des Kulturhauptstadtvereins. Die IMPULS-Veranstaltungsreihe nimmt sich vor, eine Herausforderung für Temeswar zu sein und durch ihre experimentelle Kunst auf den Freilichtbühnen der öffentlichen Plätze der Stadt „Grenzen“ zu durchbrechen – setzen die Veranstalter fort.



Die Eventreihe beginnt am Mittwoch, dem 10. Juli auf dem Sankt-Georgsplatz. An gleich zwei Abenden (auch am Donnerstag, dem 11. Juli) wird hier ab 21.30 Uhr, die Show „Baïna(na)“ von der französischen Gesellschaft G. Bistaki vorgestellt. Am Opernplatz werden am Donnerstag und Freitag, dem 11. und 12. Juli, um 17 und um 20 Uhr „Transports Exceptionnels“, eine Tanzaufführung, die bereits in über 50 Ländern auf der ganzen Welt vorgestellt wurde, zum ersten Mal auch in Temeswar aufgeführt. Die Show wird vom „Cie Beau Geste“ unter der Leitung des französischen Künstlers Dominique Boivin, präsentiert. Am Sonntag, dem 14. Juli, wird ab 20 Uhr, auf dem Sankt-Georgsplatz, die Gegenwarts-Tanzshow „Cadre şi Forme“ (Rahmen und Formen) von der Choreographin Louise Kelsey aus Großbritannien und der Temeswarer Künstlerin Lavinia Urcan von Unfold Motion aufgeführt. Auf dem Freiheitsplatz wird die Show mit Videoprojektionen, Musik, Tanz und Puppentheater „Copiii Revoluţiei“ (Die Kinder der Revolution) des Teatrul Ósmego Dnia aus Polen, ebenfalls an zwei Abenden, am Samstag und Sonntag, dem 13. und 14. Juli, ab 22 Uhr, vorgestellt.



Der Eintritt zu allen Ereignissen der Eventreihe ist frei.