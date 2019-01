In Petersberg: Ralph-Andreas Uhr als Gemeinderat vereidigt

Mittwoch, 09. Januar 2019

Kronstadt (ADZ) – Der Dipl.-Wirtschaftsfachmann Ralph-Andreas Uhr vertritt seit Kurzem das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien im Gemeinderat der Burzenländer Ortschaft Petersberg/Sânpetru. Bei den Kommunalwahlen vom 5. Juni 2016 hatte das Deutsche Forum in Petersberg ein Kommunalratsmandat erzielt, das dem Listenersten Robert Otto Adams zugesprochen wurde. Dieser verzichtete kürzlich auf sein Mandat, so dass Ralph-Andreas Uhr nachrückte. Die Vereidigung wurde in der letzten Gemeinderatssitzung des vorigen Jahres, am 18. Dezember, vorgenommen.



Ralph-Andreas Uhr (29) besuchte das Honterus-Lyzeum in Kronstadt und absolvierte hier anschließend ein Hochschul- und Masterstudium im Fachbereich Finanzen/Bankwesen. Er betreibt in seinem Heimatort eine Firma für den Verkauf und Service von Forst- und Gartengeräten.