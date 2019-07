„Inhaltlich reich beschenkt“

Die Botschafterin Österreichs besuchte Kronstadt

Von: Ralf Sudrigian



Donnerstag, 04. Juli 2019

Thomas Șindilariu stellt Botschafterin Rauscher und Stadtrat Macedonschi Honterus‘ Siebenbürgenkarte vor. Foto: Ralf Sudrigian

Kronstadt – Mag. Isabel Rauscher unternahm am Dienstag ihren ersten offiziellen Kronstadt-Besuch in ihrer Eigenschaft als Botschafterin Österreichs in Rumänien. Die Stadt am Fuße der Zinne, die sie bereits aus privaten Besuchen kannte, hinterließ Botschafterin Rauscher einen besonderen Eindruck, so dass sie gerne die Gelegenheit eines erneuten Besuchs wahrnahm. Das Besuchsprogramm bezeichnete sie als „sehr intensiv“. Es umfasste Gespräche mit dem Kreispräfekten Marian Rasaliu und mit dem Vorsitzenden des Kreisrates Kronstadt/Brașov, Adrian Veștea aber auch einen Besuch der Schwarzen Kirche, des Archivs der evangelischen Honterusgemeinde, eine Stadtführung und eine Begegnung mit dem Direktor des Honterus-Lyzeums, Radu Chivărean, sowie mit in Kronstadt tätigen Österreichern.



Am Nachmittag besuchte Mag. Isabel Rauscher in Begleitung von Forums-Stadtrat Christian Macedonschi das Ortsforum Kronstadt, wo sie von dessen Vorsitzenden Thomas Șindilariu empfangen wurde. An der Begegnung im Forum beteiligte sich auch der neue Vizebürgermeister von Zeiden/Codlea, Erwin Albu, Mitglied des Zeidner Ortsforums. Thomas Șindilariu stellte die im Forumssitz laufenden Tätigkeiten vor (Vorträge und Kammermusikkonzerte, Aktivitäten des Jugendforums, Handarbeitskreis, Bücherverleih). Einen besonderen Stellenwert im Tätigkeitsbereich des Forums komme dem deutschsprachigen Unterricht zu, unterstrich Șindilariu und hob die Bedeutung von Schüleraustauschprogrammen und anderen Zusammenarbeitsmöglichkeiten im Schulbereich hervor. Mag. Rauscher unterstrich ihrerseits die Bedeutung deutscher Schulen in Rumänien und stellte die in Österreich existierenden Kooperationsmöglichkeiten für Schülerpartnerschaften vor. Sie interessierte sich auch für die Chancen des Deutschen Forums bei den Lokalwahlen 2020 im Kreis Kronstadt. Stadtrat Macedonschi gab als Mindestziel die Bewahrung der 2016 gewonnenen Mandate an (zwei Vertreter im Stadtrat Kronstadt, zwei Vertreter im Kreisrat); Erwin Albu zeigte sich zuversichtlich, in Zeiden die Bürgermeisterwahlen gewinnen zu können.

Botschafterin Isabel Rauscher dankte für Empfang und Gespräche – wie bei ihrem gesamten Kronstadtbesuch, fühle sie sich inhaltlich reich beschenkt und freue sich auf ein Wiedersehen.