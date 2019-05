Innovation Labs 2019 hat Sieger gefunden

„Trusty Camera“ soll Journalisten helfen, Echtheit von Bildern zu prüfen

Von: Michael Mundt



Dienstag, 28. Mai 2019

Bukarest – „Innovation Labs“ ist ein Treffpunkt für junge Leute, die im technischen Bereich unternehmerisch tätig werden wollen. Im Frühjahr fanden in verschiedenen Städten des Landes sogenannte Hackathons statt, dabei stellten die Teilnehmer ihre Software-Ideen vor und suchten Mitstreiter für die Umsetzung. Mit professioneller Unterstützung wurden in diesem Jahr innovative IT-Produkte in den Bereichen Landwirtschaft, Cyber-Security, Fintech, Gesundheit & Leben, Retail, Smart Cities und Smart Mobility entwickelt. In Bukarest wurden nun die Gewinner gekürt.

„Not This Time Pal“, „CNEO“, „Heimdall“, „Trusty Camera“ and „Knosis.ai“ haben in diesem Jahr sowohl die Jury als auch das Publikum überzeugt und in den Kategorien „Best Pitch”, „Best Product”, „Best Business”, „Start-up of the Year” und „Scale-up of the Year” gewonnen.

Im März nahmen knapp 500 junge Leute an den fünf nationalen „Hackathon Innovation Labs“ teil und schlugen über 160 digitale Produktideen vor. Innerhalb von 24 Stunden wurden bei Unmengen von Kaffee und mit der Unterstützung von Mentoren von 111 Teams Prototypen entwickelt. Die 70 überzeugendsten Vorschläge schafften es in die zweite Phase des Programms und erhielten in den vergangenen Wochen weitere Unterstützung von Technologieexperten und Unternehmern, um Prototypen zu bauen und zu verfeinern. Die besten Entwicklungen aus Bukarest, Klausenburg/Cluj-Napoca, Jassy/Iași, Hermannstadt/Sibiu und Temeswar/Timișoara wurden schließlich beim „Demo Day“ in Bukarest potenziellen Investoren, Partnern und Medien vorgestellt.

Der „Best Pitch Prize“ wurde an „Not This Time Pal“ verliehen, ein Produkt, welches eine Erweiterung des Chrome-Browsers ist, mit der Benutzer den besten Preis für die Produkte ermitteln können. Der „Best Product Award“ ging an „CNEO“, die ein Produkt vorschlugen, das eine Kombination aus automatisierter Lernsoftware mit medizinischen Sensoren ist und aus der Ferne gesteuert werden kann, um bei Vorbeugung, Heilung und Genesung zu unterstützen. Die Auszeichnung „Startup of the Year“ ging an „Trusty Camera“, die eine Lösung für Journalisten, Experten und Fotografen entwickelt haben, um die Echtheit von Bildern zu überprüfen.

„Der Demo Day hat für mich einen ansteckenden Optimismus. Wir sind im siebten Jahr des konstanten Wachsens der Innovation Labs Community“, erklärte Răzvan Rughiniș, Mitbegründer von Innovation Labs.