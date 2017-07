Intensivprogramm fortgesetzt

Fachleute der Herz-Kreislauf-Chirurgie bilden 30 Studenten fort

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 12. Juli 2017

Hermannstadt – Die dritte Auflage des Intensivprogramms „Saving Hearts“, eine Initiative der Hermannstädter Lucian-Blaga-Universität in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Krankenhaus Polisano, der Universität in Lund/Schweden und dem irischen Forschungsinstitut „Western Vascular Institute“, findet seit Montag und bis zum 21. Juli statt. Insgesamt 30 ausgewählte Studenten, davon sechs Schweden, nehmen unter der Leitung bekannter Fachärzte aus dem In- und Ausland an theoretischen und praktischen Kurseinheiten teil und bekommen dabei einen Einblick in die neuesten Techniken der Imagistik, Diagnostik und der Eingriffe im Bereich der Herz-Kreislauf-Chirurgie. Das Projekt „Saving Hearts: Innovative Methods in Cardiovascular Disease Treatment“, finanziert über das Programm Erasmus+, ist die in Rumänien erste internationale Sommerschule in den Bereichen Herz-Kreislauf- und Gefäßchirurgie sowie interventionelle Kardiologie. „Nach dem Erfolg der beiden ersten Auflagen setzen wir das Programm fort und vermitteln den Studenten die neuesten Kenntnisse im Bereich. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weiterhin die Haupttodesursache in Rumänien, daher der Bedarf an gut vorbereiteten Ärzten“, so der Projektkoordinator Dr. Victor Costache. Wie jedes Jahr finden die interaktiven Vorlesungen, die Workshops sowie Live-Übertragungen aus den krankenhauseigenen OPs im Polisano-Krankenhaus statt.