Internationaler Marathonlauf in Kronstadt

Samstag, 20. Mai 2017

rs. Kronstadt – Am Sonntag findet die dritte Auflage des Kronstädter Internationalen Marathonlaufes statt. Angemeldet haben sich rund 2500 Sportler aus 21 Ländern. Der Start erfolgt vom Marktplatz um 8 Uhr. Folgende Rennen werden ausgetragen: Marathon, Halbmarathon, Team-Rennen, 10,7km-Lauf und 5,7km-Lauf. Die Trasse des Marathonlaufes führt vorbei an bekannten Kronstädter Sehenswürdigkeiten wie dem Marktplatz, der Schwarzen Kirche, Postwiese, Schwarzer und Weißer Turm und erreicht auch die Schulerau/Poiana Braşov. Wegen dem Rennen gibt es am Sonntag Zeitintervalle, in denen der Verkehr eingeschränkt wird. Die Veranstalter (der Verein „Şapte Scări“, „Smart Atletic Team“ in Partnerschaft mit Telekom Romania, Bürgermeisteramt Kronstadt/Braşov, Kreisrat Kronstadt, der Rumänische Leichtathletikverband u.a.) haben Prämien im Gesamtwert von 10.000 Euro für die Sieger bereit gestellt. Ein großer Teil der Einschreibegebühren wird der Kronstädter Hospiz-Stiftung „Casa Speranţei“ gespendet.