Internationales Kunstfestival in Neustadt

Mittwoch, 28. Juni 2017

Kronstadt - Zwischen dem 9. und dem 16. Juli wird in Neustadt/Cristian die vierte Auflage des „Cristian International Art Festival” (C’Art Fest) stattfinden. Eine Woche lang haben Kronstädter und Touristen die Möglichkeit, 40 Film-, Musik-, Tanz-, Theater-, und Literaturveranstaltungen zu besuchen- im Ganzen über 80 Stunden Kultur, teilten die Organisatoren mit. Unter anderen finden während des Festivals Konzerte der Fanfare Ciocârlia, der berühmtesten Blech-Balkan-Brass-Band der Welt, der Band „Moonlight Breakfast“, Theateraufführungen mit Florin Piersic Jr. Und Oana Pellea oder Buchvorstellungen von Autoren wie Radu Vancu oder Florin Iaru statt. Wie immer ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei. Die Events finden im Kulturhaus, in der Evangelischen Kirche, auf dem Hauptplatz in Zentrum und in der alten orthodoxen Kirche statt. Hauptförderer des Festivals ist das Bürgermeisteramt Neustadt. Die Organisatoren hoffen, dass sich die Zuschauerzahl in diesem Jahr verdoppelt.