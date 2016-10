Internatsgebäude des Ettinger-Lyzeums wird renoviert

Vizepremier Vasile Dâncu und Parlamentarier Ovidiu Ganţ in Sathmar

Von: Gabriela Rist



Freitag, 28. Oktober 2016

Vizepremier Vasile Dâncu und DFDR-Parlamentarier Ovidiu Ganţ wurden im Hof des Ettinger-Lyeums von der Schulleitung herzlich empfangen. Anschließend besichtigten die Gäste das Ettinger-Lyzeum.

Fotos: Gabriela Rist

Sathmar - Vergangenen Dienstag besuchten Vizepremier Vasile Dâncu und DFDR-Parlamentarier Ovidiu Ganţ das Johann Ettinger- Lyzeum in Sathmar/Satu Mare. Die Gäste besichtigten gemeinsam mit der Schulleitung sowie Gabor Kereskenyi, Bürgermeister der Stadt Sathmar und den Vorsitzenden des DFD Stadt und Kreis Sathmar, den Stand der Renovierungsarbeiten am zweiten Internatsgebäude im Schulhof. „Die Investition im Hof des Ettinger-Lyzeums ist eine Priorität, woran wir gemeinsam mit dem Bürgermeisteramt in Sathmar arbeiten. Wir freuen uns, dass die Arbeiten gut laufen und wir hoffen, dass im nächsten Jahr im September im neuen Schulgebäude insgesamt fünfzehn Klassenräume Platz haben werden“, sagte Vizepremier Dâncu.