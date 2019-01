Investitionen werden fortgesetzt

Blockgegenden und zig Straßen modernisiert

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 10. Januar 2019

Unter anderen ließ das Bürgermeisteramt Grünflächen zur Abgrenzung der Fahrbahnen am Hermannsplatz/Piaţa Unirii und am Mühlberg anlegen. Foto: Bürgermeisteramt Hermannstadt

Hermannstadt – Ein geschäftiges Jahr 2018 hat auch das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu hinter sich. Insgesamt fünf Wohnblockgegenden und 45 Straßen konnten im Vorjahr modernisiert werden und in zwei Vierteln und auf zig Straßen gehen die Arbeiten heuer weiter.



Zu den abgeschlossenen Projekten zählen ein zweiter Bereich im Viertel Hippodrom II, gelegen zwischen dem Mihai-Viteazu-Boulevard und den Straßen Oituz, Mirăslău, Gorăslău und Nicolae Iorga, wo die Fahrbahnen und Gehsteige erneuert, die PKW-Stellplätze neu konfiguriert und die öffentliche Beleuchtung modernisiert wurden. Ebenfalls hier wurden Kabelrohre verlegt, in welche die bislang freihängenden Kabel versenkt wurden. In der Bahnhofsgegend umfassten die Arbeiten die Modernisierung der Fahrbahnen und Alleen, die Neueinrichtung der Gehsteige und die Optimierung der Stellplätze sowie die Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung. Die Grünflächen werden hier im Frühjahr angelegt. Weitere Arbeiten führten die beauftragten Unternehmen in den Wohnblockgegenden in der Lomonosov-Straße, im Bereich des Polizeiinspektorates am Vasile-Milea-Boulevard und in der Straße Simion Mehedinţi aus.



Modernisierungen, die 2018 angegangen wurden und im laufenden Jahr ein Ende finden, sind im Viertel Hippodrom III in Arbeit, wo zwischen der Nicolae-Iorga-Straße, der Heltauer Straße und der Fra]ii-Buze{ti-Allee an der neuen öffentlichen Beleuchtung, den Fahrbahnen, den Gehsteigen und den Stellplätzen gearbeitet wird. Generalreparaturen sind noch in zwei Gegenden im Stadtviertel Neppendorf/Turnişor abzuschließen und neue Parkmöglichkeiten entstehen heuer in der Intrarea-Siretului-Straße, den Alleen Streiu und Şteaza sowie hinter dem Ion-Besoiu-Kulturzentrum. 2018 unterzeichnete das Bürgermeisteramt auch einen weiteren Vertrag über Kapitalreparaturen an den Fahrbahnen und Gehsteigen der Gegend Broscărie, an der Ausfahrt Richtung Agnetheln/Agnita, der heuer in Angriff genommen wird.



Zu den 2018 fertiggestellten Straßen zählen die in Neppendorf gelegenen Straßen Zăvoi, Grâului, Secerătoarelor, Cooperatorilor, Ogorului, Aviaţiei, Stăvilarului, Iazu Morii, Scurtă und Ovăzului, in Hammersdorf/Guşteriţa die Straßen Luncii, Gorunului, Frasinului, Octavian Niţă, Mălinului, Pinului, Cedonia und Muncitorilor und im Stadtteil Lazarett die Straßen Lebedei, Arcului, Luceafărului, Corneliu Diaconovici, Milescu Spătaru und Libertăţii. Weitere Straßen wurden in den Stadtteilen Reşiţa, dem Therezianum, Trei Stejari, Tilişca, dem Goldtal und dem Veteranen-Viertel erneuert. Umfassende Reparaturen, die teilweise das Anbringen einer neuen Asphaltschicht umfassten, wurden in der Jungenwaldstraße/Calea Dumbrăvii, am Mühlberg/Alba Iulia, der Mühlgasse/Andrei Şaguna, in der Schewisgasse/Bulevardul Victoriei, am Vasile-Milea- und dem Corneliu-Coposu-Boulevard sowie den Straßen Râului, Cibinului, der Reissenfelsgasse/Gheorghe Lazăr, Târgu Cailor, Popa Şapcă und Avrigului ausgeführt.