Freitag, 26. Januar 2018

Im Festsaal des Kronstädter Forums werden von „Agile Hub“ IT-Kurse angeboten.

Foto: Christian Macedonschi

rs. Kronstadt – Das Demokratische Forum der Deutschen in Kronstadt stellt bei seinem Sitz (Baiulescu-Str. 2) den Festsaal unentgeltlich für IT-Kurse zur Verfügung. Die Kurse werden vom Verein „AgileHub“ kostenlos angeboten. Laut Camelia Codarcea, Mitbegründerin von „Agile Hub“ ist es dem Verein sehr wichtig, solche Kurse an „neutralen“ Standorten anzubieten, also nicht in den Räumlichkeiten einer Firma oder eines Unternehmens. Vermittler der Vereinbarung zwischen „Agile Hub“ und dem Kronstädter Deutschen Forum war Forums-Stadtrat Christian Macedonschi. „Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Macedonschi und fügte hinzu, dass somit konkret die Internet-Technologie in Kronstadt unterstützt werde.



Laut dem Vorsitzenden des Kronstädter Jugendforums, Paul Binder, gibt es bereits eine Absprache mit „Agile Hub“, um bei entsprechender Nachfrage auch Mitgliedern des Jugendforums die Teilnahme an dieses Kursen zu ermöglichen. „Wir danken dem Deutschen Forum für die uns kostenlos zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten“, sagte Camelia Codarcea.