Jahr des Leitungskarussells

Im Banater Bergland stehen alle politisch Ernannten auf der Kippe

Von: Werner Kremm



Freitag, 04. Januar 2019

Reschitza – Nachdem der Abgeordnete Ion Mocioalcă gegen Ende 2018 nach 24-jähriger PSD-Mitgliedschaft wegen Meinungsverschiedenheiten mit seinem Parteichef Liviu Dragnea zu Victor Pontas Pro Romania wechselte und nun deren Generalsekretär ist, hat Dragnea die seit einem Jahr nach Mocioalcăs Posten lechzende Abgeordnete Luminiţa-Ana Jivan ad interim zur PSD-Chefin von Karasch-Severin ernannt – und damit die Parteisatzungen missachtet, denn denen zufolge hätte der Posten vom Ex-Vizebürgermeister von Reschitza, dem gegenwärtigen Kreisratsmitglied Ion Crina bis zu Neuwahlen übernommen werden müssen – was auch ein paar Tage lang gegolten hat.



Jivan, die seit Jahresbeginn 2018 gegen Mocioalcă intrigiert und die PSD Karasch-Severin bis zur zeitweiligen politischen Durchsetzungsunfähigkeit gespalten hatte, ließ auf der Jahresabschlussparty der PSD Karasch-Severin durchblicken, dass das Jahr 2019 das „Jahr der Absetzung der Mocioalcă-Vertrauten“ sein werde. Begonnen hat es bereits mit der Neubesetzung des Leitungspostens beim staatlichen Forstunternehmen RNP Romsilva – eine der Hauptquellen von Geldflüssen Richtung jedwelcher regierenden Partei in Rumänien. Praktisch abgesetzt ist auch der ohnehin heftig umstrittene Chef des Siedlungswasserbetriebs AquaCaraş, Nicolae Miu-Ciobanu (ADZ berichtete wiederholt). Der Ex-Polizeioberst ist bekannt als enger Vertrauter Mocioalcăs. Er soll durch den nicht weniger umstrittenen Bauunternehmer Gheorghe Filipescu ersetzt werden, denselben, der jahrelang auf den Gewinn öffentlicher Gelder bei Ausschreibungen geradezu abonniert war und vor 12 Jahren den Reschitzaer Hauptplatz mit schlechtestmöglichem Material neugestaltet hat – so schlecht, dass der amtierende Bürgermeister von Reschitza, Ioan Popa, verzweifelt nach Geldmitteln sucht, um den Hauptplatz jetzt generalüberholen und neugestalten zu lassen.



Luminiţa Jivan brüstete sich auf der Jahresparty der PSD, auch im Kreisrat kräftig aufräumen zu wollen – ausgenommen der Kreisratsvorsitzende Silviu Hurduzeu. Auf alle Fälle stehe Kreisratsvize Flavius Nedelcea auf der Absetzliste und sie habe stattdessen eine Überraschungskandidatin parat: Anca Pascu aus Bokschan. Das ist die Frau des Bokschaner Ex-Bürgermeisters Mirel Patriciu Pascu, ein Landsmann Jivans aus ihrem Geburtsdorf Duleu/Doleo, die an einer privaten Hochschule Jura studiert hat und das Bokschaner Pflegeheim leitet, das noch zu Zeiten, als ihr Ehemann Bürgermeister war, für einen gehörigen Batzen Geld an Stelle des aufgelösten Krankenhauses von Bokschan eingerichtet wurde.



Jivan verriet auch, dass sie beim Fiskus (ihre Busenfreundin) Mihaela Nicola einzusetzen gedenke (die diesen Posten schon mal innehatte), dass Sebastian Purec wieder als Unterpräfekt (an Stelle des Karansebeschers Cătălin Hogea) eingesetzt werde. Auch die großzügig bezahlte Stelle des Leiters der EU-Zahlstelle APIA und – wieder Mal – der Posten des Polizeikommandanten von Karasch-Severin werde sie neubesetzen.