Jubiläum gefeiert

Zum zehnten Mal Strudlifest in Sathmar

Von: Gabriela Rist



Freitag, 07. Dezember 2018

Für die Unterhaltung sorgte die Tanzgruppe des Ettinger-Lyzeums und der DJS Gemeinsam Foto: David Hackl

Sathmar - Mehrere Hundert Besucher kamen vergangenen Freitag zur Jubiläumsausgabe des Strudlifestivals in den Wendelin-Fuhrmann-Saal des Jugendzentrums in Sathmar/Satu Mare. „Wer diesen Strudli kostet, wird auch an der 50. Jubiläumsfeier teilnehmen“, sagte Pfarrer Tiberius Schupler, Ideenschöpfer des Strudlifestes bei der festlichen Eröffnung des Events. Ziele des Festivals sind nach wie vor die Pflege und die Weitergabe der Traditionen sowie das gesellige Beisammensein.

Rund 6000 Stück Strudli wurden am zehnten Strudlifest von Mannschaften aus Sathmar, Großmaitingen, Schamagosch, Schinal, Petrifeld, Großkarol und Turterebesch praktisch vor den Augen der Besucher zubereitet. Für die Zubereitung der beliebtesten sathmarschwäbischen Spezialität wurden 150 Kilogramm Mehl, 420 Eier, 60 Liter Dickmilch, 30 Kilogramm Pflaumenmus, 20 Kilogramm Quark und 100 Kilogramm Kartoffeln verwendet. Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder durften den Teig kneten und walzen und ihn anschließend entweder mit Kartoffeln, Pflaumenmus oder Quark füllen. Der Teig wurde anschließend in der Küche im heißen Öl knusprig gebraten. Für die Unterhaltung sorgte die Tanzgruppe des Johann-Ettinger-Lyzeums und der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam mit Volkstänzen.