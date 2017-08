Jubiläum, Vorträge, Diskussionen

Konferenz Deutscher Wirtschaftsclubs in den MOE-Staaten

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 30. August 2017

Temeswar – „Umgang mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen“: Unter diesem Motto findet vom 29. September bis zum 1. Oktober die sechste Konferenz der Deutschen Wirtschaftsclubs in den MOE Staaten in Temeswar statt. Veranstaltet wird die Konferenz von dem Deutschsprachigen Wirtschaftsclub (DWC) Banat, zu dessen Mitgliedern Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie rumänische Firmen und Privatpersonen zählen. Die Konferenz findet im Wiener Saal in der Ady-Endre-Str. 11 statt. Eingeladen wurden die Vorstände aller Deutschen Wirtschaftsclubs aus Mittel- und Osteuropa. Die Deutschsprachigen Wirtschaftsclubs aus Rumänien kommen am Freitag, dem 29. September, um 10 Uhr zusammen. Die Gäste aus dem Ausland reisen nachmittags an. Eröffnet wird die Konferenz um 16 Uhr im Wiener Saal. Anschließend ist die 15-jährige Jubiläumsfeier des DWC Banat geplant. Am Samstag geht es weiter mit Vorträgen und Diskussionen im Wiener Saal. Zum Programm gehören ein „One World, One Sky“-Event mit Wohltätigkeitszweck und ein Stadtrundgang durch Temeswar, die europäische Kulturhauptstadt 2021. Die Schlussfolgerungen der Veranstaltung werden am Sonntag, dem 1. Oktober, besprochen.