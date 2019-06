Kanadische Schule in Hermannstadt

Neue Geschäftsmöglichkeit bietet mehr Vielfalt im Bildungsbereich

Von: Vlad Popa



Samstag, 22. Juni 2019

Hermannstadt – Ihre erste Franchise in Hermannstadt/Sibiu eröffnet die kanadische Schule „Maple Bear“ mit dem kommenden Schuljahr 2019-2020 im Rahmen eines umfassenderen Projektes, das in Rumänien die Eröffnung von zehn Bildungseinrichtungen für Vorschul-, Grundschul- und Gymnasialunterricht vorsieht und dabei auch eine Erweiterung Richtung Lyzealunterricht in Betracht zieht.

„Wir haben in Siebenbürgen ein erhöhtes Interesse dem Maple-Bear-Konzept gegenüber angetroffen und viele Partnerschaftsanfragen erhalten. Die Umsetzung unseres Bildungssystems werden wir mit 45 Kindern des Fram-Kindergartens angehen. Unser Partner teilt unsere Werte und Leidenschaft betreffend die Bildung und die Investition in die Zukunft der Kinder. Wir sind zuversichtlich, dass die Einführung unseres zweisprachigen Programms natürlich erfolgen wird angesichts des Lernumfeldes, das wir dort angetroffen haben“, so Yann Bidan, Generaldirektor der Maple Bear für Mittel- und Osteuropa.

Den Übergang zur neuen Lehrmethodik sichert eine akademische Mannschaft der Maple Bear anhand von Ausbildungs- und Betreuungs-Programmen für das didaktische Personal, die von August bis Oktober stattfinden werden. Das Schuljahr über betreut dann ein kanadischer Maple-Bear-Direktor die Tätigkeit der Schule im Bereich des virtuellen Bildungsprogramms, das den Transfer der kanadischen Methodik erleichtern wird und ein Maple-Bear-Direktor für Mittel- und Ost-europa wird die akademische Koordination begleiten.

„Unser Lernsystem entspricht den lokalen Vorgaben im Bildungsbereich und bietet, abgesehen vom kanadischen Programm, integrierte lokale Curricula. Mit diesem Vorgehen wollen wir den Respekt der lokalen Kultur gegenüber fördern und den Schülern zusätzliche Bildungsoptionen bieten. Wir wollen die Kinder nicht zu französischen, nord-amerikanischen oder kanadischen Bürgern machen, sondern ihnen Respekt ihrer kulturellen Identität gegenüber vermitteln und sie zu globalen Bürgern erziehen“, so Yann Bidan.

Zurzeit verfügt die Maple Bear weltweit über 400 Schulen und 40.000 Schüler in 17 Ländern. 2020 eröffnet Maple Bear die Hermannstädter Grundschule und will im selben Jahr einen Kindergarten und eine Grundschule auch in Sofia/Bulgarien eröffnen.