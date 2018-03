Kapitalreparaturen in Neppendorf

Am Mühlberg werden mehrere Straßen und Alleen erneuert

Von: Vlad Popa



Dienstag, 06. März 2018

Hermannstadt – Den Dienstleistungsvertrag zur Durchführung der Kapitalreparaturen auf mehreren Straßen und Alleen im Hermannstädter Stadtteil Neppendorf/Turnişor unterzeichnete die Bürgermeisterin Astrid Fodor am 22. Februar.



„Vergangenes Jahr haben wir das Stadtviertel Dioda und Bereiche der Viertel Hipodrom II und Reşiţa II sowie des Goldtalviertels/Valea Aurie modernisiert. Das Projekt der Erneuerung der Wohnblockgegenden setzen wir durch die Unterzeichnung des Vertrages für Neppendorf und den bevorstehenden Beginn des Ausschreibungsverfahrens für eine Gegend im Viertel Hipodrom II fort“, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.



Im Stadtviertel Neppendorf werden die Gegend Aleea Paji{tei – Iasomiei-Straße sowie die Wohnblockgegend Am Mühlberg/Şoseaua Alba Iulia, zwischen der Grâului- und der E.A. Bielz-Straße erneuert. Den Vertrag im Gesamtwert von 6 Millionen Lei unterzeichnete das Bürgermeisteramt infolge eines Ausschreibungsverfahrens mit der Firmenvereinigung S.C. CONSTRUCŢII SIBIU S.A. - S.C. Total NSA AG Construct S.R.L.. In dem Betrag sind die Ausarbeitung des technischen Projektes und die Ausführung der Arbeiten enthalten. In einer ersten Phase hat der Dienstleister eine Frist von 45 Tagen zur Eingabe der Dokumentation einzuhalten. Anschließend werden die eigentlichen Arbeiten innerhalb einer Zeitspanne von sechs Monaten erbracht.

Die Leistungen umfassen die Erneuerung der Fahrbahnen und Gehsteige sowie die Einrichtung von 500 PKW-Stellplätzen, ein Teil von ihnen gepflastert und der andere Teil asphaltiert.



Modernisierungen werden auch am Wasserleitungsnetz auf einer Länge von 1300 Metern ausgeführt und Kabelrohre für die freihängenden Kabel auf einer Gesamtlänge von 2300 Linienmetern verlegt. Die öffentliche Beleuchtung wird durch die Führung der Kabel durch die verlegten Kabelrohre und die Montage von 130 neuen Leuchtmasten erneuert.