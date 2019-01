Karansebesch: zwei duale Berufsschulklassen

Von: Werner Kremm



Samstag, 05. Januar 2019

Karansebesch – Auf seiner letzten Tagung des Jahres 2018 genehmigte der Stadtrat Karansebesch die Unternehmenspartner für die duale Berufsausbildung des kommenden Schuljahrs. Bis zur Stunde hat Karansebesch zwei Schulklassen mit je 20 Schülern zusammenbringen können, die an den zwei am Programm beteiligten Lyzeen zu unterrichten sind, den technologischen Lyzeen „Decebal“ und „Trandafir Cocârlă“.



Bekanntlich werden an die Schüler technologischer Lyzeen, die sich für die duale Berufsausbildung entschieden haben, monatlich Stipendien von je 500 Lei ausgezahlt: 200 vom Unterrichtsministerium (über die Verwaltung der betreffenden Schule), 200 direkt von der Firma, wo sie ihr Praktikum und ihre konkrete berufliche Ausbildung am möglichen künftigen Arbeitsplatz absolvieren und 100 seitens des Rathauses, das für die betreffende Schule verantwortet.

Bürgermeister Felix Borcean, ein Lehrer und ehemaliger Schulleiter, meinte nach der Beschlussannahme: „Mit diesem Beschluss sind wir am Laufenden mit dem vom Unterrichtsministerium vorgegebenen Plan betreffs duale Berufsschulförderung. Die beiden Klassen sind zwar durch Kombinierung verschiedener Berufswünsche zustandegekommen, aber das ist legitim. Mal schaun, wie viele Schüler sich, nach Ankündigung ihrer Optionen, tatsächlich einschreiben werden.“



Bisher hat der Stadtrat mit den Firmen Caromet, Chiulan, Benning Power Electronics, Full Auto, Lucas, Chirton Trading und Veverca Vlady Serv Ausbildungsverträge abgeschlossen.