Kaum Geld für Kulturhauptstadt-Verein

Dienstag, 09. Juli 2019

Temeswar (ADZ) – Der Temescher Kreisrat hat am Freitag eine Finanzierung von 0,5 Millionen Lei für den Temeswarer Kulturhauptstadt-Verein genehmigt. Die Summe stellt eigentlich den Beitrag dar, den die Kreisverwaltung als Vereinsmitglied zahlen muss. Wie der stellvertretende Kreisratsvorsitzende Nicolae Oprea im Anschluss an die Kreisratssitzung sagte, habe der Rechnungshof Bedenken geäußert und erst nachdem diese ausgeräumt werden konnten, durfte der Kreisrat die Überweisung des Geldes genehmigen. Der Kulturhauptstadt-Verein musste zusätzliche Papiere einreichen, so Oprea, und dies geschah erst in der zweiten Juni-Hälfte. Der Kreisrat habe vorläufig nicht vor, dem Verein zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Man werde diesbezügliche Anträge nur im Rahmen der Haushaltsumschichtung überprüfen können, so der stellvertretende Kreisratsvorsitzende.



Neulich hatte Bürgermeister Nicolae Robu die Regierung für die mangelnde Finanzierung des Temeswarer Kulturhauptstadtjahrs hart kritisiert. Die Bewilligung von Krediten in Höhe von 52 Millionen Lei reiche längst nicht aus, man werde viele der vorgesehenen Projekte nicht rechtzeitig oder gar nicht umsetzen können, klagte Robu. Die Stadt selbst werde den Verein finanzieren und natürlich auch alle jene Vorhaben, die der Stadt gehören, aber auch andere Stellen müssen mehr Geld locker machen, lautete die Kritik des PNL-Stadtvaters an die PSD-Regierung und an den von den Sozialdemokraten geführten Temescher Kreisrat.