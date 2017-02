Kein einziges Projekt im Landeshaushalt

Kreisratsvorsitzender rügt PSD-Parlamentarier

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 11. Februar 2017

Kronstadt – Seine Unzufriedenheit zeigte der Vorsitzende des Kronstädter Kreisrates Adrian Veştea darüber, dass kein einziges Projekt für das Gebiet in den Landeshaushalt aufgenommen worden ist. Trotz der diesbezüglich eingereichten Vorschläge der Abgeordneten und Senatoren seitens der PNL, USR und UDMR wurden diese bei der Debatte im Parlament abgelehnt. Hingegen haben die PSD-Vertreter keine Gelder für die wichtigsten Projekte wie Flughafen und das Kreiskrankenhaus beantragt. Im Gegenteil, einer der Kronstädter Vertreter Marius Dunca, Vorsitzender der PSD-Kreisorganisation und Minister für Jugend und Sport forderte die Kreisleitung auf, Gelder auch an anderen Stellen zu suchen und nicht nur seitens der Regierung zu erwarten. Veştea konterte mit konkreten Beispielen, dass der Kreis an die Regionale Entwicklungsagentur Zentrum in Karlsburg/Alba Iulia zwei Projekte eingereicht hat für die Modernisierung von zwei Kreisstraßen, die die Verbindung zu den Nachbarkreisen sichern und größte Chancen haben, auch genehmigt zu werden.



Trotz aller Widrigkeiten wird der Kreis in diesem Jahr zehn Millionen Euro für die Fortsetzung der Arbeiten am Kronstädter Flughafen investieren, sodass diese bis 2020 abgeschlossen werden sollen. Auch betonte er, dass die Modernisierungsarbeiten am B-Gebäude des Kreiskrankenhauses fortgesetzt werden, doch muss zuerst das illegal errichtete Gebäude einer Apotheke abgetragen werden. Zu dem benötigt es auch Gelder für die Ausstattung mit medizinischen Geräten, da einige seit 16 Jahren nicht mehr erneuert wurden und außer Betrieb sind. Doch diese sind sehr kostspielig. Abschließend wandte sich der Kreisratsvorsitzende in der Pressekonferenz mit dem Aufruf an die Parlamentarier, die keine Finanzierungsvorschläge für den Kreis eingereicht haben, „nicht immer völlig mit den Aussagen der Parteileitung einverstanden zu sein und die Hand auf Kommando zu heben!“