Kein Kletitten-Festival in diesem Jahr

Samstag, 03. Februar 2018

ew. Kronstadt- Am 10. und 11. Februar hätte in Tartlau/Prejmer die 14. Auflage des Kletitten-Festivals stattfinden sollen. Jedoch teilten die Vertreter des Tartlauer Bürgermeisteramtes mit, dass dieses nicht mehr stattfinden wird. Der Grund ist, dass im Rahmen der Auktion, in der eine Firma gesucht wurde, die das Event organisieren soll, kein passendes Angebot gefunden wurde. Eine neue Auktion würde die Veranstaltung verschieben, was leider nicht möglich ist, teilten die Lokalbehörden mit. 13 Jahre lang fand die Veranstaltung unter dem Namen „Fasching – Caravana Clătitelor“ statt . Das Festival erinnerte an den siebenbürgisch-sächsischen Faschingsbrauch von einst, wobei der Kletitten-Zug in einem offenen Planwagen und mit Blasmusik zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählte.