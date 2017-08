Keine Linienbusse für Klausenburg

Ausschreibung im Wert von 50 Mio. Lei muss wiederholt werden

Von: Michael Mundt



Samstag, 26. August 2017

Klausenburg – Das Berufungsgericht der Stadt Klausenburg/Cluj-Napoca hat die Öffentliche Verkehrsgesellschaft (CTP) verpflichtet, die Ausschreibung für den Kauf von 50 Linienbussen, im Wert von 50 Millionen Lei, zu wiederholen.

Die Daimler AG hatte Anfang Juni den Auftrag erhalten 50 Linienbusse der Marke Mercedes-Benz zu liefern, zum Stückpreis von 1,006 Million Lei. Die Ausschreibung wurde daraufhin von dem polnischen Straßenbahn- und Omnibushersteller Solaris Bus & Coach sowie dem türkischen Hersteller BMC angefochten, welche von dem Nationalrat zur Lösung von Beschwerden (CNSC) stattgegeben wurde. Die Berufung von CTP und Daimler wurde abgewiesen. Die Unternehmen gaben an, dass die Stadtverwaltung die Spezifikationen für die Anforderungen an das Fahrverhalten kurzfristig geändert haben und die Unternehmen nur einen Tag hatten, um ihre Gebote anzupassen. Daimler konnte als einziger Bieter den Anforderungen genügen.



„In der technischen und ökonomisch-finanziellen Evaluierungsphase wurde BMC disqualifiziert, Mercedes und Solaris traten in die Endphase ein und gingen in die zweite Runde der Angebotsbewertung, wo festgestellt wurde, dass Solaris die Anforderungen der Spezifikation nicht erfüllt hat, und ebenfalls disqualifiziert wurde“, so Liviu Neag, CTP-Direktor, im Juni. Der japanische Fahrzeughersteller Isuzu sowie MAN hatten keine Gebote abgegeben.

Wie „Monitorul Cluj“ berichtet, bereitet CTP eine neue Ausschreibung im Umfang von 60 Linienbussen vor. Die ursprünglich 50 Linienbusse der Marke Mercedes-Benz, mit einer Länge von 12 Metern sowie 86 Sitz- und 71 Stehplätzen, sollten bis Ende Dezember 2017 beziehungsweise Anfang Januar 2018 geliefert werden und die CTP-Flotte in beträchtlichem Umfang erneuern. Die Finanzierung des Auftrages war durch ein Bankdarlehen in Partnerschaft mit der Stadt Klausenburg abgesichert worden. Derzeit läuft noch eine zweite Ausschreibung über den Ankauf von 15 Linienbussen. Der Fuhrpark von CTP umfasst aktuell 243 Linienbusse, 98 Oberleitungsbusse, 19 Straßenbahnen sowie 10 Kleinbusse.