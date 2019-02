Kindergärten mit Tag der offenen Tür

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 16. Februar 2019

Temeswar - Der deutsche „Nikolaus Lenau“-Kindergarten und der dazu gehörende „Franz Lukas“-Kindergarten aus Temeswar/Timişoara organisieren in der kommenden Woche den Tag der offenen Tür. Am 21. Februar öffnet der „Franz Lukas“-Kindergarten in der Elisabethstadt seine Tore für neugierige Besucher, einen Tag später, am 22. Februar, steht der „Nikolaus Lenau“-Kindergarten in Domplatznähe für Interessenten offen. Besichtigen kann man die beiden Kindergärten an den beiden genannten Tagen zwischen 10 und 11.30 Uhr.



Mehr als 300 Kinder besuchen die beiden Einrichtungen in deutscher Sprache, informiert Direktorin Cecilia Bundău. Beide Kindergärten bieten ein verlängertes Programm, d.h. die Kinder können dort essen und schlafen. Zwar reichen die Schlafplätze nicht für alle Kinder aus, dennoch können die meisten dieses Angebot wahrnehmen, sagt die Kindergartenleiterin. An den beiden Tagen der offenen Tür veranstalten die deutschen Kindergärten das traditionelle Faschingsfest. Dabei können die künftigen Kindergartenbesucher, die kommende Woche mit ihren Eltern vorbeischauen, erleben, wie die Kindergartenkinder, verschiedene Kostüme tragend, viel Spaß haben. Das Faschingsfest ist nur eines der deutschen Feste, die alljährlich an den deutschen Kindergärten veranstaltet werden. Oster-, Erntedank-, Sankt-Martins-, Nikolaus- und Weihnachtsfest werden ebenfalls jedes Jahr hier begangen.



Der „Nikolaus Lenau“-Kindergarten in der Grigorescu-Straße Nr. 3 ist der Traditionskindergarten der deutschen Minderheit aus Temeswar. Dazu gehört auch der „Franz Lukas“-Kindergarten in der Ghirlandei-Straße Nr. 2, unweit des Grigore-Moisil-Informatiklyzeums. Die Einschreibungen für die beiden Bildungseinrichtungen finden voraussichtlich Ende Mai – Anfang Juni statt.