Kino-Sanierung begonnen

Von: Laura Căpățână-Juller



Dienstag, 06. November 2018

Kronstadt – Vorige Woche haben die Renovierungsarbeiten am ehemaligen „Popular“-Kino, auf der Klostergasse/ Mureșenilor Nr. 7, begonnen. Das Gebäude soll in zwei Jahren zu einem multifunktionellen Zentrum für kulturelle und soziale Veranstaltungen ausgebaut werden, wo in einem Saal mit 175 Sitzplätzen Filmausstrahlungen, Theater- und Tanzsportaufführungen, Modeschauen sowie gesellschaftliche Ereignisse stattfinden können. Auch sind mobile Bildschirme vorgesehen und eine Terasse, die als Freilichtbühne verwendet werden kann.

Das 1911 erbaute Gebäude, das anfangs als „Handwerkerhaus“ bekannt war, weil hier Treffen der Handwerker stattgefunden haben, die ihre Produkte zur Schau stellten, wurde im Kommunismus zum „Popular“-Kino umgewandelt, und nach der Wende eine Zeit lang verschiedenen Begünstigten vermietet. Nachdem es jahrelang leer gestanden hat und verkommen ist, haben im Sommer hier Videomapping-Projektionen stattgefunden, im Rahmen des visuellen Festivals „Amural“.

Nun werden unter anderen die Strukturen des Baus gestärkt, die Fassaden saniert, die Räumlichkeiten im Untergeschoss umorganisiert sowie die elektrischen und Sanitär-Anlagen und die Wasserleitung erneuert. Die 7,8-Millionen-Lei-Investition, die ausschließlich aus dem Lokalbudget getragen und von „SC Romconstruct Group SRL Ploiești“ durchgeführt wird, ist Teil eines größeren Projekts, das die Wiederbelebung mehrerer ehemaligen Kinogebäude vorsieht. Das „Patria“-Kino wurde schon zum Konzert-saal und zur Kinemathek. Im Januar sollen die Reparaturen am „Astra“-Kino beginnen, wo bis 2020 ein Kino mit 130 Sitzplätzen, ein Cafe, eine Bibliothek, ein Konferenzraum sowie weitere Räumlichkeiten geplant sind. Das „Modern“-Kino soll zu einem Kulturzentrum für Kinder werden, die Arbeiten sind im Gange.