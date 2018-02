Klausenburg erneuert öffentliche Verkehrsmittel

Anschaffung von über 100 Bussen und 22 Straßenbahnen geplant

Sonntag, 25. Februar 2018

Klausenburg (ADZ) - Die Stadt Klausenburg/Cluj-Napoca plant in den kommenden Jahren über 100 Millionen Euro in öffentliche Verkehrsmittel zu investieren.

Geplant ist der Kauf von 50 Trolleybussen, 30 elektrischen Bussen und 22 Straßenbahnen, für die größtenteils EU-Mittel zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist die Anschaffung von 85 Dieselbussen, die kreditfinanziert werden, geplant.



Für die 50 Trolleybusse läuft die Ausschreibung bis Ende Juni dieses Jahres, die Kosten werden auf 97 Millionen Lei zzgl. MwSt. geschätzt.



Bereits im April sollen 11 elektrische Busse in Klausenburg in Betrieb genommen werden, weitere 19 Elektrobusse sollen folgen; insgesamt sollen die 30 Busse 15 Millionen Euro kosten. Die erwarteten Kosten für die 22 Straßenbahnen belaufen sich auf 190 Millionen Lei, für die 85 Dieselbusse auf rund 20 Millionen Euro.