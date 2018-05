Kochlehrlinge treffen Meisterköche

Von: Ralf Sudrigian



Mittwoch, 23. Mai 2018

Kronstadt – Kurz vor Abschluss ihres ersten Ausbildungsjahres konnten die Kochlehrlinge der Kronstädter Fachschule „Cool Academy“ vom technischen Kolleg „Maria Baiulescu“ in Bukarest bekannten Meisterköchen bei der Arbeit zusehen. Ermöglicht wurde dieses Treffen dank einer Initiative von Selgros Romania und des Kronstädter Stadtrates seitens des Deutschen Forums, Christian Macedonschi.



Die Schüler beteiligten sich als Zuschauer bei einem Kochduell („Arena Bucătarilor“) und konnten anschließend von einigen der Meisterköche Tipps erhalten. Desgleichen gab es auch ein Treffen mit einigen bekannten Fernsehstars, die sich auch als Hobbyköche versuchen. Die Schüler wurden von ihrem Klassenlehrer, Iustin Mitrea, und von Direktorin Lavinia Butnariu begleitet.



In diesem Jahr finden die Einschreibungen für die Ausbildung zum Koch, zum Kellner und zur Hotelfachkraft am Baiulescu-Kolleg zwischen dem 15. und dem 19. Juni statt. Vorgesehen sind je 25 Plätze für jeden der drei Berufe. Die Ausbildung dauert drei Jahre, wobei sich die Schüler auch die Einheit (Hotel, Restaurant, Gästehaus, Mensa) auswählen können, wo sie ihr Praktikum absolvieren.