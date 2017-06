Konzert in Deutsch-Kreuz

Von: Dieter Drotleff



Dienstag, 13. Juni 2017

Kronstadt – Unter der Schirmherrschaft der Michael-Schmidt-Stiftung findet in der Reihe Musica Poetica am Sonntag, dem 18. Juni, 13 Uhr, ein Konzert in der Kirchenburg von Deutsch-Kreuz/Criţ im Zeichen des 500. Jubiläums der Reformation statt. Unter der musikalischen Leitung von Steffen Schlandt treten Capella Coronensis und der Bachchor der Kronstädter Schwarzen Kirche auf. Im Programm stehen Werke von Honterus, Schütz, Buxtehude, Bach, Homilius und Hedwig. Karten können auch über eventim.ro erworben werden. Nach dem Konzert kann man traditionelle Speisen, vorbereitet im Haus Kraus genießen. Es wird unentgeltlich Transport von Hermannstadt/Sibiu, Mediasch/Mediaş, Schäßburg und Kronstadt/Braşov organisiert. Um sich einen Platz bei Tisch und im Reisebus zu sichern, wenden Sie sich per E-Mail an die Anschrift der Michael-Schmidt-Stiftung office@fundatia-michael-schmidt.org oder wählen Sie die Rufnummer 0755-545 029.