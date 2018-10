Kostenloser Nachhilfeunterricht

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 11. Oktober 2018

Hermannstadt – Die Schüler der 11. und 12. Klassen, die sich im Hinblick auf ihre bevorstehenden Abitur- und Aufnahmeprüfungen des Schuljahres 2019 im Fach Mathematik zusätzlich unterrichten lassen wollen, bekommen die Gelegenheit, an den kostenlosen Nachhilfestunden der Professoren im Rahmen der Fakultät für Ingenieurwesen der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt/Sibiu teilzunehmen. Der Nachhilfeunterricht beginnt am 20. Oktober, endet am 25. Mai 2019 und umfasst 20 Einheiten, die jeden Samstag zwischen 9 und 12 Uhr in der Aula IE 101 der Fakultät für Ingenierwesen stattfinden. Zusätzliche Informationen sind bei den Internet-adressen csac.ulbsibiu.ro/informatii_admitere.php oder inginerie.ulbsibiu.ro/admitere erhältlich.



Der Nachhilfeunterricht im Fachbereich Informatik wird anhand eines Stundenplanes angeboten, der demnächst auf der Internetseite des Departments für Computerwesen und elektrisches Ingenieurwesen csac.ulbsibiu.ro oder jener der Fakultät für Ingenieurwissenschaften inginerie.ulbsibiu.ro/admitere veröffentlicht wird. Das gesamte Programm kann bei der Internetadresse ulbsibiu.ro/ro/stiri eingesehen werden.