Kreisstraße nach Heltau in Arbeit

Von: Vlad Popa



Freitag, 08. Juni 2018

Hermannstadt - Die dem Kreisrat Hermannstadt/Sibiu untergeordnete S.C. Drumuri și Poduri S.A. meldet die Ausführung von Straßenarbeiten an der Kreisstraße DJ106C Hermannstadt – Heltau/Cisnădie sowie an der DJ106A – Michelsberg/Cisnădioara nach folgendem Programm: Der Straßenabschnitt auf der DJ106C, zwischen der Verwaltungsgrenze der Stadt Hermannstadt, dem Schewis und dem Heltauer Architekten-Viertel wird kommendes Wochenende, am Samstag und Sonntag, zwischen 7 und 19 Uhr erneuert. Auf dem Abschnitt zwischen dem Schewis und dem Architekten-Viertel wird vom 11. zum 15. Juni täglich zwischen 9 und 17.30 Uhr gearbeitet. Auf der Kreisstraße DJ106C werden Arbeiten vom 18. zum 26. Juni ausgeführt. An der Kreuzung der DJ106D mit der DJ106A Michelsberg wird die Fahrbahn vom 25. Juni bis 4. Juli, zwischen 9 und 17.30 Uhr erneuert. Die Arbeiten werden mit Einschränkungen unter Verkehr ausgeführt, diesen koordinieren die Mitarbeiter des Straßenbauunternehmens mit der Unterstützung der Lokalpolizei.



Die S.C. Drumuri și Poduri S.A. entschuldigt sich bereits im Vorfeld für die geschaffenen Unannehmlichkeiten im Verkehr und empfiehlt, den Bürgern, die in dieser Zeit aus oder nach Heltau fahren, die Umleitungen über die Nationalstraße oder über den Jungen Wald/Pădurea Dumnbrava und Michelsberg zu verwenden.