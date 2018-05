„Kritische Masse“ wieder in Bewegung

Von: Ralf Sudrigian



Freitag, 25. Mai 2018

Kronstadt – Die Kronstädter Radfahrer nehmen eine ältere Initiative wieder auf. Als „Kritische Masse“ wollen sie Freitagabend auf den Kronstädter Straßen auf ihre Belange aufmerksam machen. Treffpunkt ist heute um 18 Uhr der Park in der Nähe des Șaguna-Nationalkollegs. Über welche Strecke sich die Radfahrerkolonne fortbewegt, soll vor Ort entschieden werden, heißt es in einem Facebook-Eintrag. Die Radfahrer sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Stadtväter den Verkehr in Kronstadt gestalten. Obwohl viel versprochen wurde, hat sich wenig zugunsten der Radfahrer getan. Die Kundgebung erfreute sich in den vergangenen Jahren eines großen Zulaufs unter den Radfahrern.