Kronstadt wieder ohne Subpräfekt

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 21. April 2018

Kronstadt – Auch der Kronstädter Kreispräfekt Marian Rasaliu wurde von dem Regierungsbeschluss, laut dem sein Stellvertreter, der Subpräfekt Ciprian Băncilă, am Mittwoch seines Amtes enthoben wurde, überrascht. Băncil˛ wurde im Vorjahr, am 20. März, interimistisch zum Subpräfekten ernannt. Bis dahin war er Präfekt des Kreises, bis an seine Stelle Marian Rasaliu (PSD) ernannt worden war. Nun wurde dem interimistischen Amt Băncilăs nach einem Jahr ein Ende gesetzt. Voraussichtlich wird er wieder sein ehemaliges Amt als Leiter der Kronstädter Umweltagentur übernehmen. Băncilă erfreute sich der Unterstützung von ALDE. Wer an seine Stelle als Subpräfekt ernannt wird, ist noch nicht bekannt. Das Amt des Subpräfekten stand schon mehrmals für längere Zeit ohne einen Amtsträger.