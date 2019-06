Landshuter Delegation zu Besuch

Zu Themen des Gastronomie-Programms ausgetauscht

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 26. Juni 2019

Die Delegation des Landshuter Freundeskreises stattete der Bürgermeisterin Astrid Fodor am Samstag einen Besuch ab. Foto: Bürgermeisteramt Hermannstadt

Hermannstadt - Die 2002 begründete Partnerschaft zwischen den Städten Landshut und Hermannstadt/Sibiu fördern der deutsche Freundeskreis Landshut-Hermannstadt und das lokale Bürgermeisteramt weiter. In diesem Sinn hielt sich eine Delegation des Landshuter Freundeskreises vergangenen Samstag in Hermannstadt auf, die vor allem Vertreter der Landwirtschaft und deren Kundschaft bildeten und die Stadt und ihre Umgebung auch aus dem Gesichtspunkt des diesjährigen Programms „Hermannstadt – Gastronomische Region Europas“ kennenlernen wollten.



Die ausländischen Gäste erklärten, die rumänischen gastronomischen Produkte dank der engen Beziehung zum Hermannstädter Konsulat und der Auslandsrumänen zu kennen und zu schätzen, die diese in Deutschland vermarkten. „Ich habe mich gefreut zu erfahren, dass die rumänischen Produkte ein so hohes Ansehen genießen. Ich habe den Gästen unser Gastronomie-Programm vorgestellt und das Ziel hervorgehoben, unsere lokalen Hersteller zu fördern und zum Verzehr frischer, lokaler Produkte zu ermutigen. Ich habe unterstrichen, dass dieses Programm mehr als eine Reihe Festivals ist und sich hervorzuheben vornimmt, dass die Gastronomie die Summe der Geschichte und Gegenwart der Stadt ist“, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.