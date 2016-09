Lange Nacht der Forscher

Freitag, 16. September 2016

ec. Hermannstadt – Die „Lange Nacht der Forscher“ an der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt/Sibiu findet am 30. September ab 16 Uhr statt. Schüler und Studenten haben sich gemeinsam mit Lehrkräften in einem Wettbewerbsverfahren bereits seit dem Monat Mai auf dieses Ereignis, an dem auch die Preisverleihung stattfinden wird, vorbereitet. Einschreibungen zum mit attraktiven Preisen versehenen Wettbewerb sind allerdings noch bis zum 20. September möglich. Die Anleitung zur Einschreibung sowie Näheres über das Programm der Veranstaltung können unter https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorSibiu/ abgerufen werden.



Bis spät in die Nacht werden Experimente, Informationsstände, Workshops und Präsentationen angeboten. „Die Wissenschaft fordert Dich heraus“ lautet der Spruch der Veranstaltung, an der sich fast alle Fakultäten der Universität beteiligen. Auf Deutsch wird ein Workshop für Kreatives Schreiben angeboten. Die „Lange Nacht der Forscher“ wendet sich insbesondere an Kinder, Schüler und Studenten, aber nicht nur. Sie setzt sich zum Ziel ein breites Publikum für die Wissenschaft zu interessieren und somit zur Entwicklung der Stadt und der lokalen Gemeinschaft beizutragen.