„Leben für die Gemeinschaft gegeben“

Bürgermeister Robu: Opfer unbegründeter Attacken

Donnerstag, 27. Juni 2019

Temeswar (ADZ) – Nachdem die Antikorruptions-Staatsanwaltschaft DNA Ermittlungen im Zusammenhang mit der Erteilung von Baugenehmigungen durch das Temeswarer Bürgermeisteramt aufgenommen hat und Bürgermeister Nicolae Robu für die Machenschaften seiner Untergeordneten in den Medien kritisiert wurde, geht der Stadtvater nun selbst in die Offensive. Er hat nun die interne Kontrollabteilung der Stadtverwaltung damit beauftragt, die Zustände im Dezernat für Stadtplanung zu überprüfen und ihm einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Auch die Staatliche Bauaufsicht solle bereits im selben Zusammenhang ermitteln. Wie die ADZ berichtete, hat sich auch der Verbraucherschutz eingeschaltet.



Konkret geht es um die unrechtmäßige Erteilung von Baugenehmigungen, da diese gegen geltende Raumordnungs- und Bebauungspläne verstoßen würden. Solche Baugenehmigungen hätten auch die beiden Kinder von Nicolae Robu beantragt und erteilt bekommen, hieß es in der Lokalpresse.



Bürgermeister Robu sieht sich währenddessen als unschuldiges Opfer gemeiner Attacken. Er selbst habe sich nichts zu Schulden kommen, das Gesetz habe er eingehalten. Es sei jedoch sehr bedauernswert, dass er, der sein Leben für die Gemeinschaft aufopfere, dermaßen in den Dreck gezogen werde. Die Bürger würden seine traurige Lage begreifen, ihm nahestehen und ihn ermutigen, weil ihnen klar sei, wie groß der Unterschied zwischen den Anschuldigungen und der Wirklichkeit sei. Selbst die untersuchten Beamten der Abteilung für Stadtplanung hätten erklärt, dass niemand Druck auf sie ausgeübt habe. Als Bürgermeister würde er nie Druck auf jemanden ausüben, damit dieser oder diese das Gesetz bricht, setzte Robu fort. Er müsse sich nicht rechtfertigen. Schließlich sei nicht er, der seit Vorwendezeiten im selben Wohnblock wohne, das Gesicht der Korruption in Rumänien.