„Les Films de Cannes“-Karawane in Rosenau

Von: Laura Căpăţână-Juller



Donnerstag, 27. Juni 2019

Kronstadt – Rosenau/Râşnov im Kreis Kronstadt/Braşov scheint immer beliebter zu werden für Filmliebhaber. Zu dem schon bekannten Festival historischer Filme, das zwischen dem 19. und dem 28. Juli stattfinden wird, kommt dieses Wochenende eine Karawane hinzu mit Filmen, die bei den Filmfestspielen in Cannes ausgestrahlt wurden. Die „Les Films de Cannes“-Karawane bietet sechs Spielfilme, die Freitag, Samstag und Sonntag, ab 18 Uhr, im „Amza Pellea“-Kino kostenlos zu sehen sind: „The Sisters Brothers“ (Regie: Jacques Audiard), der teils in Rumänien gedreht wurde, Jim Jarmuschs „Paterson“, „Girl“/Mädchen (Regie: Lukas Dhont), „Good Time“ (Regie: Ben und Josh Safdie), sowie „The Happiest Day in the life of Olli Mäki“/Der glücklichste Tag im Leben von Olli Mäki von Juho Kuosmanen und „The Florida Project“/Das Florida Projekt (Regie: Sean Baker). Im Foyer des Kinos wird eine Fotoausstellung Stars zeigen, die sich auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen abknipsen lassen.



In Rosenau ist der letzte Aufenthalt der Karawane, bevor sie nächste Woche in Vaslui endet. Filme aus Cannes waren ab März auch in Arad, Bac²u, Bukarest, Hermannstadt/Sibiu, Pucioasa, Slobozia und Temeswar/Timi{oara zu sehen. Die Karawane ist ein Projekt der Vereine „Cinemascop“ und „Voodoo Films“, die seit 11 Jahren das vom preisgekrönten Filmemacher Cristian Mungiu ins Leben gerufene Festival „Les Films de Cannes a Bucharest“ veranstalten. In Kronstadt findet heuer, im Oktober, die dritte Auflage des „Les Films de Cannes a Braşov“ statt, wo außer Filmausstrahlungen auch Regisseure, Schauspieler und Filmkritiker zu Gast erwartet werden. Durch die Karawane und die Lokaleditionen des Festivals in verschiedenen Städten Rumäniens „soll das Publikum wieder an qualitative Filme gewöhnt werden“, so die Veranstalter.



Nähere Informationen sind unter filmedefestival.ro/les-films-de-cannes/caravana-les-films-de-cannes erhältlich. Kurzfilme aus Cannes werden heute Abend, ab 20 Uhr, im Kulturzentrum Visssual ausgestrahlt. Die Eintrittskarte kostet 10 Lei.