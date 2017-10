Lesung im Erasmus-Büchercafé

Werk zu Dumitru Stăniloae wird präsentiert

Donnerstag, 12. Oktober 2017

mm. Hermannstadt – Dumitru Stăniloae zählt (1903-1993) zu den wichtigsten orthodoxen Theologen des 20. Jahrhunderts. Lange vor Vladimir Losskij und John Meyendorff hat er die Mystische Theologie der asketischen Väter wiederentdeckt und in Abgrenzung von der orthodoxen „Schultheologie“ seiner Zeit die Theologie der Erfahrung im Geiste der Kirchenväter erneuert. Als Regimegegner in der Zeit des Kommunismus selbst mehrere Jahre in politischer Haft, legte Stăniloae neben der umfangreichsten Gesamtübersetzung von Väter-Texten zu Spiritualität, Askese und Mystik in der Ostkirche auch einen äußerst kreativen Gesamtentwurf zur orthodoxen Theologie vor.



Der evangelische Theologe und frühere Leiter der Evangelischen Akademie Siebenbürgen, Pfarrer Dr. Jürgen Henkel, hat nun im renommierten deutschen Herder-Verlag einen Band vorgelegt, der Leben und Werk des rumänischen Theologen porträtiert und die zentralen Themen seiner Theologie erschließt. Der Autor hat sich bereits mehrfach mit Stăniloae beschäftigt, unter anderem in seiner Doktorarbeit von 2001. Dr. Henkel ist Theologe, Journalist und Publizist sowie Gründungsherausgeber und Schriftleiter der Deutsch-Rumänischen Theologischen Bibliothek. Am Freitag, 13. Oktober, wird Dr. Jürgen Henkel sein neues Werk zu Stăniloae im Rahmen einer Buchpräsentation im Büchercafé Erasmus in Hermannstadt/Sibiu vorstellen. Die Lesung beginnt um 18 Uhr.