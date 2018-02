Liebesfilmfestival in Kronstadt

Freitag, 02. Februar 2018

ew. Kronstadt - Es ist schon zur Tradition geworden, dass in der Zeit um den Valentinstag (14. Feburar) in der Stadt unter der Zinne Liebesfilme ausgestrahlt werden. Die vierte Auflage des Filmfestivals „Love Story“ findet in diesem Jahr vom 8. bis zum 14. Februar in der Patria-Kinemathek statt. Im Programm stehen unter anderen Filme, die in diesem Jahr für Oscars nominiert sind. Darunter „Call me by your name“ (Regie: Luca Guadagnino) oder „The shape of water“ (Regie: Guillermo del Toro ). Ebenfalls wird der Gewinner des Goldenen Bären 2017, „Körper und Seele“ (Regie: Ildikó Enyedi) an einem Abend gezeigt.



Wie in jedem Jahr wird auch der Klassiker „Love story“ während des Festivals ausgestrahlt. Organisatoren des Festivals sind der Kulturverein „Fanzin“ und das Bürgermeisteramt Kronstadt/Braşov. Der Preis einer Eintrittskarte beträgt 10 Lei. Mehr Infos und das komplette Programm unter www.lovestoryfestival.ro.