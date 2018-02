Liebesschlösser auf der Törzburg

Samstag, 10. Februar 2018

ew. Kronstadt - Der aus den USA importierte Valentinstag am 14. Februar, der seit vielen Jahren auch in Rumänien gefeiert wird, inspiriert viele Unternehmer, interessante Kampagnen zu entwickeln. In diesem Jahr haben sich auch die Verwalter der Törzburg/Castelul Bran etwas einfallen lassen. Verliebte Paare haben die Möglichkeit, ein kleines Vorhängeschloss an einem Gitter zu befestigen, um sich auf diese Weise ewige Liebe zu schwören. Die Schlösser in Herzform werden mit Namen und Datum beschriftet. Liebesschlösser sind überall in Europa sehr beliebt. An fast allen Brücken hängen Hunderte davon. Das Schloss ist am 14. Februar zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet, wobei eine Eintrittskarte 40 Lei für Erwachsene, 25 Lei für Studenten, 30 Lei für Senioren und 10 Lei für Kinder kostet.