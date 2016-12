Liste der Kronstädter Parlamentarier steht fest

Von: Elise Wilk



Samstag, 17. Dezember 2016

Kronstadt- Insgesamt 13 Abgeordnete und Senatoren werden Kronstadt/Braşov in den nächsten vier Jahren im Parlament vertreten. Laut der endgültigen Resultate, die vom Kronstädter Kreiswahlamt bekanntgegeben wurden, werden die Sozialdemokraten (PSD), die in Kronstadt die meisten Stimmen erhalten haben, von Mihai Valentin Popa, Viorel Chiriac und Roxana Manzatu in der Abgeordnetenkammer vertreten sein. Senatorenmandate erhielten Marius Alexandru Dunca und Ovidiu-Florin Orţan. Die Nationalliberalen (PNL) erhielten zwei Abgeordneten-Mandate (Mara Mareş und Gabriel Andronache) und ein Mandat für den Senat (Daniel Cătălin Zamfir). Von der Union zur Rettung Rumäniens (USR) wird Kronstadt von zwei Parlamentariern vertreten: Tudor Vlad Benga (Abgeordnetenkammer) und Allen Coliban (Senat). Mandate für die Abgeordnetenkammer erhielten noch Remus Borza (ALDE) und Ambrus Izabella Agnes (UDMR).