Live-Übertragung von der ISS

Von: Ştefana Ciortea-Neamţiu



Freitag, 20. Januar 2017

Temeswar – Zu einer Live-Frage- und Antwort-Session mit dem französischen Raumfahrer Thomas Pesquet, der Mitglied des Europäischen Astronautenkorps ist, lädt die West-Universität Temeswar am Dienstag, dem 24. Januar, ab 13.30 Uhr in die Aula Magna ein. Damit ist die West-Uni der Gastgeber des Events, das von dem European Space Education Ressource Office ESERO Rumänien, einem Projekt der Europäischen Weltraumagentur ESA, und der Rumänischen Raumfahrtagentur ROSA organisiert wird. Es handelt sich um eine Initiative zur landesweiten Förderung des Interesses der Jugend an naturwissenschaftlichen Fragestellungen. So wird der Kontakt mit der Internationalen Raumstation ISS hergestellt. Am Dienstag wird diese Live-Übertragung ausgestrahlt. Außer Rumänien nehmen an diesem Projekt auch Irland und Portugal teil.