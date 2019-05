Maifest am Huetplatz

Kulturprogramm brachte Leben auf den Hof der Brukenthalschule

Von: Vlad Popa



Dienstag, 21. Mai 2019

Hermannstadt – Die 29. Auflage des Maifestes veranstaltete das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) vergangenen Samstag im Hof der Brukenthalschule. Bereits in den Morgenstunden versammelte sich hier eine bunte Schar in siebenbürgisch-sächsischer Volkstracht gekleideter Kinder und Jugendlicher, deren Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sowie neugierige Touristen. Um 9.30 Uhr führten die Akkorde der Neppendorfer Blaskapelle unter der Leitung von Liviu Aspru über den Huetplatz, auf den Kleinen Ring/Piața Mică und den Großen Ring/Piața Mare, durch die Heltauergasse/Nicolae Bălcescu und wieder auf den Schulhof der Brukenthalschule, wo das schon mit Ungeduld wartende Publikum die Trachtenträger mit Applaus begrüßte.

Den Einstieg in das Programm machte Helmut Lerner, der Kulturreferent des DFDH, der die Teilnehmer im Namen des DFDH herzlich begrüßte und seine Freude aussprach, ein so zahlreiches Publikum begrüßen zu dürfen. „Wir möchten uns bei den Kindern, den Eltern und den Schulen bedanken, die so viel für unsere Gemeinschaft machen“, so Helmut Lerner. Das aus beachtlichen 26 Punkten gebildete Kulturprogramm, das bis in die Nachmittagsstunden dauern sollte, eröffneten anschließend die drei Gruppen des Forumskindergartens, gefolgt von zahlreichen weiteren Kindergartenkindern und Schülern der Hermannstädter Bildungseinrichtungen, darunter die Kindergärten Nr. 28 und „Tărâmul Zânelor“, die Brukenthalschule, die Allgemeinschule Nr. 2, die Gymnasialschule „I.L. Caragiale“, das Nationalkolleg „Octavian Goga“ und das Onisifor-Ghibu-Lyzeum. Dabei gaben die Kinder und Jugendlichen siebenbürgisch-sächsischen Volkstanz, Frühlingslieder und modernen Tanz zum Besten. Anschließend hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich bei einem Imbiss oder Getränk auszutauschen und das strahlende Frühlingswetter zu genießen.