Maifest am Samstag

Rund 650 Kinder und Schüler gestalten das Fest mit

Von: Vlad Popa



Freitag, 12. Mai 2017

Die Blaskapelle For Musika führt auch heuer den Umzug durch die Hermannstädter Altstadt an.

Foto: DFDH

Hermannstadt - Zum traditionellen Maifest lädt das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt/Sibiu (DFDH) am morgigen Samstag ein. Da aufgrund der Wetterlage der Veranstaltungsort im Jungen Wald/Pădurea Dumbrava nicht genutzt werden kann, wird auf andere Möglichkeiten ausgewichen. Das Fest beginnt wie in den vergangenen Jahren auf dem Hof zwischen der Brukenthalschule und der Evangelischen Stadtpfarrkirche am Huetplatz/Piaţa Huet, wo sich die Trachtenpaare der Hermannstädter Schulen mit deutschsprachigem Unterricht versammeln. Erwartet werden heuer rund 650 Kinder und Jugendliche, die das Programm mitgestalten werden.



Um 10 Uhr folgt der Umzug zu den Klängen der Blaskapelle For Musika unter der Leitung von Viorel Mailat über den Huetplatz, den Kleinen Ring/Piaţa Mică und den Großen Ring/Piaţa Mare, über die Heltauergasse/Nicolae Bălcescu und zurück bis in die Sporthalle des Brukenthallyzeums in der Pempflingergasse/Alexandru Odobescu. Die Kinder und Gruppen, die sich am Umzug nicht beteiligen, beginnen das Programm in der Sporthalle bereits um 10 Uhr, im Anschluss stellen die Trachtengruppen, die sich hinzugesellen, Frühlingslieder und Volkstänze vor. Vor Ort bieten die Organisatoren auch einen Stand mit Verpflegung und Getränken.