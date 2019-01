Mediasch-App

Mobiler zweisprachiger Reiseführer

Von: Michael Mundt



Freitag, 04. Januar 2019

Hermannstadt – Mit einer mobilen Applikation präsentiert sich Mediasch fortan auch auf dem Smartphone. Kurz vor Weihnachten stellte das Bürgermeisteramt die App „Mediaş City“ vor, einen zweisprachigen Reiseführer für die Stadt an der Großen Kokel.



„Mediasch ist eine siebenbürgische Stadt wie aus dem Märchenbuch, welche das Neue und die Technologie mit den Traditionen und der Geschichte der alten Stadtmauern verbindet. Heute sind die Menschen rund um den Globus stärker miteinander verbunden als jemals zuvor. Wir leben in einer Zeit, in der Technologie ein wesentlicher Bestandteil von uns ist. Aus diesem Grund haben wir uns der Gegenwart angepasst und bieten mit der Mediaş-City-Anwendung die Möglichkeit einer effektiven und attraktiven Kommunikation zwischen den Einwohnern der Stadt, der Stadtverwaltung und den Touristen“, heißt es von Bürgermeister Gheorghe Roman.



Dabei richtet sich die Anwendung momentan in erster Linie an Touristen und verfügt über die klassischen Funktionen einer Stadt-App. Der Nutzer erhält Informationen über die Geschichte der Stadt sowie ihre Sehenswürdigkeiten, Persönlichkeiten und Traditionen, aber auch über Restaurants, Hotels und Transportmöglichkeiten. Bisher ist die Anwendung allerdings nur in rumänischer und englischer Sprache verfügbar, über eine Übersetzung ins Deutsche und Ungarische gibt es bisher keine Informationen.